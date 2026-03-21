Guerra in Iran, la controffensiva di Teheran: attacchi a sorpresa e raid sui Paesi del Golfo

Un attacco a sorpresa di Teheran che va ben oltre il raggio mediorientale preso di mira finora. L’Iran ha confermato il lancio di due missili balistici contro la base militare anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'oceano indiano. Non hanno centrato l'obiettivo - uno sarebbe stato intercettato, l'altro invece avrebbe avuto un problema di funzionamento - ma l'attacco segna una potenziale escalation del conflitto: l'isola dista 4 mila chilometri dall’Iran, quasi quanto separa Teheran da diverse capitali europee, Roma compresa.