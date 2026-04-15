Guerra in Iran, la Cina entra in campo nei negoziati

Prima dietro le quinte, a muovere con astuzia le carte di un gioco rischioso. Adesso, invece, la Cina è sempre più al centro dell'attenzione nella guerra tra Washington e Teheran. Secondo un'indiscrezione del Financial Times, Pechino avrebbe venduto al regime degli Ayatollah un satellite spia che gli ha permesso di colpire con successo le basi militari americane in Medio Oriente. Un rapporto smentito dal Dragone, che si promuove come potenza responsabile in grado di spingere per la risoluzione del conflitto, vicina secondo Donald Trump, attraverso un piano di pace presentato allo sceicco di Abu Dhabi in visita a Pechino. Ma perché Xi Jinping ha deciso di entrare in campo nei negoziati tra Iran e Stati Uniti?