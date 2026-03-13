Guerra in Iran, la Casa Bianca la racconta come un videogioco

Un video pubblicato sui canali social della Casa Bianca racconta l'operazione "Epic Fury" in Iran, paragonandola a dei famosi videogiochi: si mescolano filmati di colpi riusciti tratti dai videogame a clip di veri raid aerei compiuti dagli Stati Uniti nel Paese. "Non è divertente, la guerra non è un gioco", commentano alcuni utenti. Non è la prima volta che i video pubblicati dal profilo sul conflitto in corso in Iran suscitano polemiche: negli altri casi, la guerra era stata associata a film d'azione e videogiochi.