Speciale Guerra in Iran
CRISI IN MEDIORIENTE

Guerra in Iran, il Pakistan spinge per una svolta nei negoziati

Il tavolo delle trattative tra Washington e Teheran non è saltato, ma la tensione resta alta

di Elia Milani
16 Mag 2026 - 21:46
01:32 
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