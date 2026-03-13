Guerra in Iran, il cartone animato su Trump in conferenza stampa

L'ambasciata d'Iran a L'Aia, nei Paesi Bassi, ha pubblicato un video in stile cartone animato sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa. Alla domanda sull'attacco alla scuola di Minab, in cui sono morti oltre 160 bambini, la clip mostra il cervello del tycoon, pieno di demoni che suggeriscono: "Menti, menti". Uno di loro preme il tasto "Dì una bugia", accanto a quelli "uccidi", "prendi in giro", "dannazione" e a una sfera di cristallo insanguinata: Trump allora smentisce che gli Usa abbiano colpito la scuola. Il video termina definendo il presidente Usa come "cliente di Epstein".