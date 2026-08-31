Guerra in Iran, dopo un mese di stop riprendono le ostilità

Dopo un mese di stop Washington e Teheran tornano a colpirsi. L’esercito americano ha detto di aver bombardato l’isola di Larak mentre i pasdaran erano intenti a posizionare mine antinave nello Stretto di Hormuz. Un’operazione, dice il comando centrale Usa, finalizzata a proteggere il traffico marittimo. I guardiani della rivoluzione hanno risposto lanciando missili balistici contro basi statunitensi in Giordania: secondo quanto riportato dalla tv di stato l'esercito di Amman avrebbe intercettato otto razzi entrati nel suo spazio aereo. “Non cerchiamo la guerra ma risponderemo con forza a qualsiasi aggressione”, ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian.