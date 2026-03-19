Guerra in Iran: depositi, impianti e giacimenti di petrolio nel mirino

Depositi, impianti estrattivi, giacimenti: l'oro del Medio Oriente è al centro della guerra, con effetti devastanti e immediati. L'attacco israeliano al sito di South Pars, la super raffineria nell'Iran meridionale, cambia il passo del conflitto in corso. I Pasdaran annunciano una vendetta globale, ordinando l'evacuazione di centri di estrazione e stoccaggio sparsi in tutto il ventaglio di Stati che circonda il Golfo Persico: Emirati, Bahrein, Arabia Saudita, Iraq, Qatar.