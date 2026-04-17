Guerra in Iran, Araghchi conferma: "Hormuz è aperto fino alla fine della tregua"

L'Iran annuncia la completa riapertura dello Stretto di Hormuz per tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco, prevista per la prossima settimana. Questa volta non si tratta di una versione ufficiosa, bensì di una dichiarazione formulata direttamente dal capo della diplomazia di Teheran, ovvero il titolare del ministero degli esteri Abbas Araghchi. "In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio è aperto per il periodo residuo della tregua", dice Araghchi. L'annuncio fa immediatamente il giro del mondo e incassa subito i commenti che contano, a cominciare da quello di Donald Trump. "Lo Stretto è pronto per il transito", scrive su Truth, per poi rivolgere a se stesso un "grazie" col punto esclamativo.