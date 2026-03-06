Guerra in Iran, alla fiera del Turismo di Berlino deserti gli stand del Medioriente
Con i Paesi del Golfo in fiamme, cala la domanda dei viaggiatori: è stato evidente all'Itb
Anche alla Itb, la fiera internazionale del turismo a Berlino dal 3 al 5 marzo, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore, è arrivata la guerra in Iran. Il risultato è stato infatti che gli stand dei Paesi del Medioriente sono andati deserti, proprio a quella che è considerata la principale vetrina di turismo al mondo.