IL DIBATTITO

Guerra ibrida e cognitiva, la nuova sfida per l'Europa

Convegno ospitato nella sede romana del Parlamento europeo con rappresentanti delle istituzioni, esperti di sicurezza, accademici e direttori di testate giornalistiche

29 Mag 2026 - 15:08
01:05 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo