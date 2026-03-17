Guerra all'Iran, Katz: "Ali Larijani e Gholam Reza Soleimani sono all'inferno"

"Ali Larijani e Gholam Reza Soleimani sono all’inferno". Così il ministro della difesa israeliano Katz annuncia al mondo la morte del segretario del consiglio di sicurezza iraniano e del capo dei Basiji, la milizia paramilitare di Teheran. I due sono stati uccisi insieme a circa 300 guardie della rivoluzione in una serie di raid notturni che hanno colpito la capitale, Isfahan e Tabriz.