Guerra in Iran, Trump: "Non abbiamo bisogno della Cina e della Nato nel Golfo"

"Cina e Nato non ci servono. Non abbiamo bisogno del loro aiuto con l'Iran", dice Donald Trump poco prima di partire alla volta di Pechino. Le due grandi potenze del pianeta — un tempo distanti, poi complementari e oggi trattate da nemiche — si ritrovano faccia a faccia, con il tycoon che ancora una volta — come accaduto con Vladimir Putin ad Anchorage — gioca la carta della sua personale imprevedibilità, mescolando senza remore, nelle dichiarazioni della vigilia, frasi di encomio, di competizione e di minaccia: "Sarà un viaggio straordinario - dice -. Con Xi Jinping abbiamo un rapporto straordinario". E ancora: "La Cina è forte, ma noi siamo più forti militarmente".