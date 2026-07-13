Compleanno da record

Grosseto, grande festa per i 100 anni di don Franco

Nato il"13 luglio del"1926 è il sacerdote più longevo della Toscana e dice ancora messa due volte a settimana

13 Lug 2026 - 19:39
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