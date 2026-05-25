Groenlandia, Trump pensa ancora al dossier artico

E così, nel pieno della crisi iraniana, con la guerra in Ucraina ancora in corso e senza soluzioni in vista, e le elezioni di medio-termine in arrivo, Donald Trump rilancia il dossier artico. La Groenlandia, territorio autonomo danese, ricco di minerali e terre rare, e strategico per la sicurezza nordica, torna al centro dell'agenda del presidente americano, dopo mesi di tensioni diplomatiche con Copenhagen e l'Europa. Nuuk di nuovo nel mirino del tycoon, che a modo suo ha voluto sottolineare che l'attenzione resta alta: "Hello, Groenlandia", è il post creato con l'intelligenza artificiale pubblicato sul suo social. Nell'immagine, Trump spunta dietro le montagne dell'isola artica e osserva la vallata e la cittadina sottostanti. Scena chiara e provocatoria.