Groenlandia, Trump: "La Danimarca è ingrata"

Gli Usa vogliono "questo grosso pezzo di ghiaccio" e "se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo molto","se diranno di no, ce lo ricorderemo"

21 Gen 2026 - 15:38
