Groenlandia, Trump insiste: "Interverremo per prenderne il controllo"

Durante un incontro alla Casa Bianca con i leader del settore Oil&Gas, il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato senza mezzi termini che gli Stati Uniti faranno qualcosa per assumere il controllo della Groenlandia. “Se non lo facciamo nel modo gentile, lo faremo nel modo più difficile”, ha affermato il tycoon motivando la sua posizione con un ragionamento strategico: "Senza un intervento americano - ha aggiunto - Russia o Cina potrebbero espandere la loro influenza nella regione e non li vogliamo come vicini”.