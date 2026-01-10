Logo Tgcom24
Groenlandia, Trump insiste: "Interverremo per prenderne il controllo"

Il presidente Usa: "Se non lo facciamo nel modo gentile, lo faremo nel modo più difficile"

di Viviana Guglielmi
10 Gen 2026 - 12:59
01:31 

Durante un incontro alla Casa Bianca con i leader del settore Oil&Gas, il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato senza mezzi termini che gli Stati Uniti faranno qualcosa per assumere il controllo della Groenlandia. “Se non lo facciamo nel modo gentile, lo faremo nel modo più difficile”, ha affermato il tycoon motivando la sua posizione con un ragionamento strategico: "Senza un intervento americano - ha aggiunto - Russia o Cina potrebbero espandere la loro influenza nella regione e non li vogliamo come vicini”.

