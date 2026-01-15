Groenlandia, Trump insiste e prende in giro i danesi: "Hanno aggiunto una slitta trainata da cani in più"

"Il problema è che la Danimarca non può fare nulla se la Russia o la Cina vogliono occupare la Groenlandia. Ma noi possiamo fare tutto. Lo avete scoperto la settimana scorsa con il Venezuela. Noi possiamo fare tutto il possibile in casi come questo. Non succederà". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump. "Non posso contare sul fatto che la Danimarca sia in grado di difendersi da sola. Sapete, ne stavano parlando, hanno aggiunto un cane in più e facevano sul serio. Hanno aggiunto una slitta trainata da cani in più", ha aggiunto il tycoon.