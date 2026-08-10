Groenlandia, trivelle americane a caccia di petrolio ma il governo blocca tutto

La Groenlandia torna al centro delle mire di Washington. La società americana Greenland Energy, molto vicina all'amministrazione Trump, punta infatti ad avviare entro ottobre una serie di trivellazioni esplorative, ma il governo di Nuuk ha bloccato le operazioni perché prove delle autorizzazioni necessarie. Lo stop non ferma Donald Trump, che anzi rilancia: "Gli Stati Uniti controlleranno l'isola entro il 2029". Nel sottosuolo della Groenlandia, infatti, potrebbero esserci miliardi di barili di petrolio.