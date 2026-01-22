Groenlandia, la popolazione dice "no" alle pretese Usa

C'è chi sfila ogni giorno per un'ora con le bandiere dei Paesi che dicono di no alle minacce di Donald Trump e c'è chi non cede alla paura e non si lascia convincere ad abbandonare l'isola. Gli abitanti della Groenlandia provano in tutti i modi a far sapere a Washington che non sono in vendita, nonostante gli accordi del tycoon con il segretario della Nato, Mark Rutte, e le mire della Casa Bianca sull'artico.