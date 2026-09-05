A scuola di guerra

Groenlandia, 50 giovani partecipano al corso di preparazione militare

Le autorità affermano che l'obiettivo del corso è puramente civile, ma sullo sfondo restano le rivendicazioni dell'amministrazione Trump sul territorio

05 Set 2026 - 12:58
00:44 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
groenlandia
piano militare