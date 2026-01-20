Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
GROENLANDIA

A Copenaghen un negozio vende cappellini contro gli Stati Uniti

CAPPELLINI ANTI TRUMP X SITO SRV

20 Gen 2026 - 18:05
01:15 

In Groenlandia e Danimarca le proteste contro una possibile annessione da parte degli Stati Uniti non cessano. Diverse le manifestazioni a Nuuk e a Copenaghen, dove una bottega vende cappellini simili a quelli indossati da Donald Trump con la scritta "MAGA", ma con motti e frasi anti-americane.

groenlandia
danimarca
usa