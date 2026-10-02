Nuove frontiere

Greta Garbo rinasce con l'Ia, il suo volto in uno spot svedese

La sua immagine è stata ricreata digitalmente per la pubblicità di una"società"con cui l'attrice aveva un legame che risaliva agli inizi della carriera

02 Ott 2026 - 16:56
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