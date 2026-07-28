CAMBIAMENTO CLIMATICO

Greenpeace, le ondate di calore scaldano i mari fino a quaranta metri di profondità

Coralli e gorgonie sotto stress, episodi di sbiancamento e specie tropicali ormai ampiamente diffuse anche nei nostri mari

di Federica Terrana
28 Lug 2026 - 12:31
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Si scalda il Mediterraneo. Il nuovo rapporto di Greenpeace documenta ondate di calore marine fino a quaranta metri di profondità, con effetti sempre più evidenti sugli ecosistemi. Coralli e gorgonie sotto stress, episodi di sbiancamento e specie tropicali ormai ampiamente diffuse anche nei nostri mari. 

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