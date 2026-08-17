"La nostra casa va a fuoco"

Greenpeace, l'opera d'arte su una montagna bruciata rivolta ad Andy Burnham

Nell'opera è ritratto il primo ministro inglese intento a sversare petrolio sulle fiamme

17 Ago 2026 - 18:00
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