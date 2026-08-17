tutto ridotto in cenere

Grecia, le devastanti conseguenze dell'incendio sull'isola di Salamina

I residenti valutano i danni dopo che un incendio boschivo ha lasciato una scia di distruzione sull'isola greca di Salamina

17 Ago 2026 - 17:15
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