Grecia, 38enne trovata morta in una valigia: fermato 26enne

Lei si chiamava Elisabeth-Jane Ross, per tutti Lisa. Aveva 38 anni ed era originaria di Edimburgo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dentro una valigia in questo edificio abbandonato nel quartiere Kypseli ad Atene. Era arrivata in Grecia lo scorso 26 giugno per fare la volontaria presso un'organizzazione di supporto ai rifugiati. Dopo giorni di indagini le forze dell’ordine hanno arrestato il 26enne Sharif Ahmadzai, campione di pugilato nato in Afghanistan, che viveva in Grecia da oltre 10 anni. Sharif è stato sentito dagli inquirenti: ha negato l'omicidio ma ha ammesso di aver spostato il corpo della vittima. Rimasto orfano a 15 anni a causa della guerra in Afghanistan Sharif era scappato dal suo paese. Ora è accusato di omicidio premeditato e rapina. La magistratura greca indaga per capire se, dietro al delitto, ci possa essere il coinvolgimento di altre persone.