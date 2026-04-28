Grazia a Nicole Minetti, nuovi accertamenti sulla documentazione: attivata anche l'Interpol
La Procura generale verifica i presupposti del provvedimento di clemenza concesso all'ex consigliera lombardadi Alessandro Tallarida
Si infittiscono le verifiche sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo le ricostruzioni giornalistiche che hanno sollevato dubbi sulla documentazione presentata per ottenere il provvedimento, la Procura generale ha avviato nuovi accertamenti, coinvolgendo anche l'Interpol.