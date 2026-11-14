A Londra Larry the Cat, in provincia di Pavia... c'è la felina sindaca Marina
Da 13 anni affianca il suo proprietario che lavora in Comune, ma è solo l'ultima della lunga serie. Il primo cittadino a quattro zampe si chiamava Ciccetti ed era il 2005di Marco Graziano
All'interno del palazzo comunale di Gravellona Lomellina, paese di 2mila abitanti in provincia di Pavia, c'è un ospite speciale. La gatta Marina, che da 13 anni affettuosamente affianca il suo proprietario che qui in Comune ci lavora, conosciuta e amata da tutti. Purtroppo però la felina è a fine mandato: il prossimo 27 novembre andrà in pensione.