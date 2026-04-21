Grande successo per Gianni Morandi a Milano

Gianni Morandi festeggia i 60 anni di "C'era un ragazzo...", brano che ha fatto la storia della musica italiana (e che è sempre attuale). Una canzone senza dubbio tra le più rappresentative della sua carriera, tanto che il tour si chiama "C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story". Nella data di Milano, che ha riscosso un grande successo, l cantautore ha duettato con il figlio Tredici Pietro e con Jovanotti.