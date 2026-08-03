Grande commozione per i funerali di don Mazzi: l'uscita della bara sulle note de "I Nomadi"

L'ultimo viaggio sulle note de "I Nomadi". Grande commozione, tra lacrime e applausi, alle esequie di don Antonio Mazzi, scomparso nei giorni scorsi a 96 anni. I funerali del sacerdote, fondatore della comunità Exodus dedicata agli ex tossicodipendenti, sono stati celebrati nella giornata di lunedì 3 agosto sotto il sole di una Milano torrida. Stretti intorno a lui, in quella bara semplice, di legno chiaro, che da lì a poco lo avrebbe portato via per sempre, i suoi collaboratori e i suoi ragazzi, che sono rimasti con don Mazzi fino all'ultimo. A ricordarlo anche l'arcivescovo di Milano, che per tramite del suo vicario ha elogiato la sua "inestirpabile fiducia nelle persone, anche quelle date per perdute".