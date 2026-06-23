Grande caldo in tutta Europa, almeno fino al weekend

Regno Unito e Francia in queste ore stanno attraversando un'intensa ondata di calore che avvolgerà tutta Europa almeno fino al weekend. Oltremanica è stata disposta l'allerta rossa per mercoledì 24 e giuovedì 25 luglio nelle aree a sud. Birmingham e Cardiff le città dove le temperature oscillano tra i 37 e i 40 gradi. Chiuso in via precauzionale il ponte che collega l'Inghilterra al Galles. Intanto le autorità stanno valutando l'interruzione della attività scolastiche per i prossimi due giorni. E in Francia la situazone non va meglio.