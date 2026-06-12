Gran Canaria, il Papa ricorda i migranti morti in mare con una corona di fiori

Una corona di fiori gettata nell'Oceano in memoria dei migranti inghiottiti dalle acque, mentre speravano in futuro migliore. È il porto di Arguineguin a Gran Canaria. Da qui Leone XIV concluderà il suo viaggio apostolico in Spagna, con una tappa anche a Tenerife. Leone dal porto ha bacchettato l'Europa: faccia un esame di coscienza davanti al dramma dei migranti perché l'Ue non può proclamare la dignità umana e poi abituarsi a un mediterraneo e a un atlantico che diventano cimiteri senza lapidi. Un richiamo anche alle nazioni di origine che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo.