Gran Canaria, il Papa ricorda i migranti morti in mare con una corona di fiori
Leone dal porto ha bacchettato l'Europa: "Faccia un esame di coscienza davanti al dramma dei migranti"di Fabio Marchese Ragona
Una corona di fiori gettata nell'Oceano in memoria dei migranti inghiottiti dalle acque, mentre speravano in futuro migliore. È il porto di Arguineguin a Gran Canaria. Da qui Leone XIV concluderà il suo viaggio apostolico in Spagna, con una tappa anche a Tenerife. Leone dal porto ha bacchettato l'Europa: faccia un esame di coscienza davanti al dramma dei migranti perché l'Ue non può proclamare la dignità umana e poi abituarsi a un mediterraneo e a un atlantico che diventano cimiteri senza lapidi. Un richiamo anche alle nazioni di origine che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo.