Regno Unito, il governo intende abolire trofei di caccia
Il provvedimento di Londra intende tutelare la fauna e le comunità locali in Africadi Viviana Guglielmi
Il governo inglese vuole abolire l'importazione dei trofei di caccia dall'Africa. A sorpresa, Botswana, Namibia, Tanzania, Zambia e Zimbabwe si oppongono, affermando che il divieto, paradossalmente, potrebbe danneggiare la conservazione delle comunità rurali, resa possibile dagli introiti provenienti dalle attività di bracconaggio dei "turisti".