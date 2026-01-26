Proteste da cinque paesi africani

Regno Unito, il governo intende abolire trofei di caccia

Il provvedimento di Londra intende tutelare la fauna e le comunità locali in Africa

di Viviana Guglielmi
26 Gen 2026 - 19:57
Il governo inglese vuole abolire l'importazione dei trofei di caccia dall'Africa. A sorpresa, Botswana, Namibia, Tanzania, Zambia e Zimbabwe si oppongono, affermando che il divieto, paradossalmente, potrebbe danneggiare la conservazione delle comunità rurali, resa possibile dagli introiti provenienti dalle attività di bracconaggio dei "turisti".

