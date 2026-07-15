LEGGE ELETTORALE

Governo ko alla Camera, scene di giubilo nell'opposizione: "Si apra la crisi"

Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze

di Alessandro Tallarida
15 Lug 2026 - 13:17
01:35 
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