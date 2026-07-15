LEGGE ELETTORALE

Governo sotto alla Camera, Meloni chiede una riflessione: gli scenari

Tra i fedelissimi della premier, c'è chi non esclude l'ipotesi di elezioni anticipate

di Laura Berlinguer
15 Lug 2026 - 13:24
01:33 
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