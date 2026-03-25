Governo, si è dimessa Daniela Santanchè

Il terremoto politico non si ferma. Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e di Giusi Bartolozzi anche Daniela Santanchè ha lasciato la poltrona. L'ex ministra ha tentato fino all'ultimo di resistere, con il tuo staff che per tutta la giornata aveva smentito le voci di un passo indietro, confermando, anzi, tutti gli impegni in agenda. Ma il pressing della maggioranza e di Forza Italia, il suo partito, si è fatto sempre più insistente.