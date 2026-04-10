Piano Kairos, stretta sul 41 bis: il Governo vuole sette superpenitenziari
Il piano è di ridurre le strutture da 12 a 7, tre in Sardegna. Scontro politico sui rischi per l'isoladi Alessandro Tallarida
Il governo guidato da Giorgia Meloni accelera sul piano "Kairos" per riorganizzare il 41 bis, il carcere duro riservato a mafiosi e terroristi. L’obiettivo è concentrare gli oltre 800 posti in sette superpenitenziari altamente controllati, con tre strutture in Sardegna. Il progetto, sostenuto dal Ministero della Giustizia, punta a rafforzare sicurezza e gestione, ma divide la politica: il Partito Democratico teme infiltrazioni mafiose, mentre il Dap parla di una riduzione dei detenuti sull’isola.