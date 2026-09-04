Governo Meloni, le previsioni mai realizzate della sinistra: "Prepararsi a elezioni anticipate"
Giuseppe Conte, in una intervista a Repubblica, dichiarò chiaro e tondo: "Meloni non dura, il vento sta cambiando". Calenda: "Quattro o sei mesi"di Enrico Laurelli
Il governo di Giorgia Meloni è ufficialmente il più longevo negli ultimi 80 anni di storia. L'opposizione, ai tempi dell'insediamento, aveva però espresso delle previsioni che finora non si sono mai realizzate. Calenda: "Il governo durerà 4 mesi, massimo 6"