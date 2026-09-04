All'insediamento parlavano così

Governo Meloni, le previsioni mai realizzate della sinistra: "Prepararsi a elezioni anticipate"

Giuseppe Conte, in una intervista a Repubblica, dichiarò chiaro e tondo: "Meloni non dura, il vento sta cambiando". Calenda: "Quattro o sei mesi"

di Enrico Laurelli
04 Set 2026 - 19:44
01:41 
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Il governo di Giorgia Meloni è ufficialmente il più longevo negli ultimi 80 anni di storia. L'opposizione, ai tempi dell'insediamento, aveva però espresso delle previsioni che finora non si sono mai realizzate. Calenda: "Il governo durerà 4 mesi, massimo 6"

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