Occhi sulle elezioni

Governo, la cena dei tre leader a casa Meloni

È stata una cena a base di legge elettorale, crisi internazionali ed equilibri di coalizione

29 Mar 2026 - 12:25
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È stata una cena a base di legge elettorale, crisi internazionali ed equilibri di coalizione quella di venerdì sera a casa di Giorgia Meloni; ospiti i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Piatto forte: la ripartenza. Già al Consiglio dei Ministri che aveva preceduto l'appuntamento romano dei tre leader, la Premier aveva invitato a ingranare le marce, volare alto e portare i risultati.

Dopo la sconfitta al referendum e la serie di dimissioni che ne sono seguite, l'obiettivo è ora rilanciare l'azione di governo in un contesto complicato dalle crisi internazionali, con le pesanti ricadute sull'economia.

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