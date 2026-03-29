Governo, la cena dei tre leader a casa Meloni
È stata una cena a base di legge elettorale, crisi internazionali ed equilibri di coalizione
È stata una cena a base di legge elettorale, crisi internazionali ed equilibri di coalizione quella di venerdì sera a casa di Giorgia Meloni; ospiti i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Piatto forte: la ripartenza. Già al Consiglio dei Ministri che aveva preceduto l'appuntamento romano dei tre leader, la Premier aveva invitato a ingranare le marce, volare alto e portare i risultati.
Dopo la sconfitta al referendum e la serie di dimissioni che ne sono seguite, l'obiettivo è ora rilanciare l'azione di governo in un contesto complicato dalle crisi internazionali, con le pesanti ricadute sull'economia.