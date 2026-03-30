Governo, avanza l'ipotesi di un rimpasto: la situazione
Adolfo Urso potrebbe lasciare il ministero delle imprese per traslocare a quello del turismo, potrebbe subentrargli Zaia."Wanda Ferro e Sara Kelany, avrebbero il giusto identikit per ricoprire la casella del dimesso Delmastrodi Paolo Antonio Scarlata
Garantire sicurezza a tutti e tutelare chi vuole manifestare pacificamente. È su questa linea che continueremo a muoverci. È la sintesi del post di Giorgia Meloni: indica il cammino di governo e smentisce indirettamente chi allude a elezioni anticipate.