Gli ungheresi acclamano il nuovo premier Peter Magyar

La vittoria del nuovo presidente Peter Magyar è stato accolta dal popolo ungherese con un bagno di folla. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha ammesso la sconfitta dopo quello che ha definito un risultato elettorale ″doloroso″. La vittoria di Peter Magyar pone fine a 16 anni al potere di una figura di spicco del movimento di estrema destra alleata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.