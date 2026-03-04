Gli ultimi attacchi alle sedi strategiche americane nel Golfo

L'esplosione, poi fiamme e fumo, un drone precipitato sulla sede del consolato americano a Dubai. È l'ultimo colpo dell'Iran agli obiettivi statunitensi nella regione del Golfo e nei Paesi Arabi, una serie di attacchi che sembrano essere la strategia del caos pianificata dal regime di Teheran. Il nuovo raid ha centrato il parcheggio del consolato, nessun ferito e tutto il personale illeso.