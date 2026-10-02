Gli studenti sul piede di guerra paralizzano la Francia

Scontri a Parigi, incidenti a Lione e Marsiglia, guerriglia urbana a Tolone e Strasburgo. Oltre 560 licei e scuole secondarie in tutto il paese sono state nuovamente costrette alla chiusura; in strada agenti in tenuta anti-sommossa, con gas lacrimogeni e granate esplosive. La rivolta studentesca non si ferma, rischia di travolgere anche i campus universitari e si sta già allargando al Belgio: manifestazioni a Liegi, danni e arresti.