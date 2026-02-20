Gli scandali sessuali che hanno coinvolto i reali europei

Andrea Montbatten-Windsor, l'ex principe inglese, è indagato per abuso d'ufficio ma potrebbe essere indagato anche nelle indagini sul traffico di minori collegato allo scandalo Epstein. Il caso del finanziere morto suicida in carcere sta mettendo in crisi diverse monarchie europee, ma non è la prima volta che le corone europee rimangono invischiate in scandali sessuali.