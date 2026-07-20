Gli attacchi lanciati dal comando statunitense su diversi obiettivi in Iran

Speciale Guerra in Iran
Il Centcom, comando operativo unificato delle forze armate degli Stati Uniti, ha diffuso un video raffigurante diversi attacchi sferrati dagli Usa su alcuni obiettivi in Iran.
Il Centcom, comando operativo unificato delle forze armate degli Stati Uniti, ha diffuso un video raffigurante diversi attacchi sferrati dagli Usa su alcuni obiettivi in Iran.
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