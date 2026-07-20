Speciale Guerra in Iran
MEDIO ORIENTE

Gli attacchi lanciati dal comando statunitense su diversi obiettivi in Iran

Gli Usa avrebbero preso di mira obiettivi sensibili in Iran

20 Lug 2026 - 08:36
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Il Centcom, comando operativo unificato delle forze armate degli Stati Uniti, ha diffuso un video raffigurante diversi attacchi sferrati dagli Usa su alcuni obiettivi in Iran. 

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