MEDIO ORIENTE

Gli attacchi del Comando americano su siti strategici iraniani

Il Centcom ha diffuso le immagini degli attacchi su siti militari strategici iraniani dopo che basi americane sono state oggetto di raid da parte di Teheran

21 Lug 2026 - 06:38
00:17 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video evidenza
guerra iran