Speciale Guerra in Iran
ANCHE VIA MARE

Gli attacchi del Comando americano contro diversi obiettivi in Iran

L'esercito statunitense ha affermato che l'ultima ondata di raid contro Teheran ha colpito decine di obiettivi

13 Lug 2026 - 07:03
00:24 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video evidenza
guerra iran