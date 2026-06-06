Glamour e amore sotto il cielo della Sicilia: ecco i festeggiamenti per le nozze di Dua Lipa

I filari di luci che fanno tanto Italia, la banda, i brindisi e gli abbracci fino a tarda notte. Sorridenti e innamorati Dua Lipa e Callum Turner hanno festeggiato così tra Palazzo Gangi e piazza Croce dei Vespri a Palermo, in questo lungo weekend che celebra le loro nozze. Abito a sirena con piume di struzzo per lei, completo di lino per lui.

Tra qualche ora li aspetta l'incantevole scenario di Villa Valguarnera a bagheria, gioiello barocco del '700 inaccessibile fin dal primo pomeriggio lungo tutto il suo perimetro. cellulari vietati al personal, fotocamere oscurate per gli ospiti. Gli ospiti appunto, saranno circa 300, tra cui moltissime star internazionali.