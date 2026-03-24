Giustizia, Delmastro e Bartolozzi annunciano le dimissioni

Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia, e Giusi Bartolozzi, Capo di gabinetto del ministero di Carlo Nordio, si dimettono. Delmastro lo ha annunciato al termine di un incontro con il ministro Nordio, al quale ha partecipato anche Bartolozzi, anche lei dimissionaria. Sono le prime teste che cadono dopo il voto sulla riforma della giustizia. Difficile non pensare che sulla decisione delle dimissioni non abbiano influito le pressioni politiche per il peso che la loro vicenda avrebbe avuto sul risultato del referendum. E potrebbero essercene altre. Già si parla di possibili passi indietro anche del ministro del turismo Daniela Santanchè.