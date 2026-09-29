Da Praga

Giulio Regeni, Meloni: "Vicini alla famiglia, chiudere al Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo"

La premier Giorgia Meloni è intervenuta dopo la sentenza di condanna per tre 007 egiziani

29 Set 2026 - 21:16
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